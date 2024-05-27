Названы идеальные продукты для успешной сдачи ЕГЭ Диетолог Войт: успешно сдать ЕГЭ помогут ягоды, шоколад и морепродукты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Для успешной сдачи ЕГЭ, в том числе, необходимо обратить внимание на питание, сообщила диетолог Кристина Войт в беседе с NEWS.ru. По ее словам, в рацион для улучшения мозговой деятельности можно включить ягоды, шоколад и морепродукты.

Войт подчеркнула, что вместо энергетиков можно употребить полезный сахар, который не нанесет вреда нервной системе. В перекус можно добавить шоколад с содержанием какао от 60%. Важно читать состав, на первом месте должны быть какао бобы, а потом сахар. Шоколад должен быть без дополнительных сахарозаменителей и эмульгатора с добавками, отметила специалист.

Диетолог подчеркнула, что самая полезная фруктоза — из натуральных ягод и фруктов. Среди них — голубика, зеленые яблоки, бананы зеленоватые, папайя, киви, апельсины.

Еще стоит добавить (только не на ночь) сырых орехов, таких как грецкий орех, кешью, миндаль, фундук. Речь о сырых, а не соленых или жареных орехах. Также отличным дополнением будет готовая смесь семян (кунжут, тыквенные семечки, подсолнечник), которую можно добавить в салат или на завтрак к омлету, — отметила Войт.

Также специалист рекомендовала добавлять по столовой ложке нерафинированного масла в салат, гарнир или основное блюдо. Например оливкового, кунжутного, горчичного, миндального, авокадо, льняного.

Войт подчеркнула, что безусловно важно сбалансировано питаться, потребляя достаточно белковой пищи (мясо птицы, необработанный творог со сроком годности до 10 дней, рыбу, красное постное мясо, морепродукты), не бояться углеводов, даже если мало двигаетесь, на умственную работу идет большой объем энергии и молодой организм не должен голодать.

Также необходимо не забывать про овощи в рационе, их должно быть не менее 500–600 гр ежедневно, разбитых на три приема пищи. По словам диетолога, обязательно уделять время приему пищи, не откладывать, а завтракать, обедать, ужинать вовремя. На завтрак для улучшения мозговой деятельности полезно употреблять цельнозерновые каши (овес, зеленая гречка, полба, пшеничная каша) с добавлением качественного сливочного масла 82,5% в дополнение к белку, отметила эксперт.

Важно не бояться калорий, потому что расход энергии будет выше обычного. Делать разминку для улучшения кровообращения в малом тазу, если много находитесь в сидячем положении и разминать воротниковую зону. Проветривать помещение или совершать хотя бы короткие прогулки на свежем воздухе. Нет волшебного продукта или напитка, важно все в совокупности для максимального результата, — сказала диетолог.

Ранее психолог Станислав Самбурский предупредил, что гиперопека родителей мешает детям подготовиться к ЕГЭ. По его словам, из-за чрезмерного контроля и заботы со стороны родителей у ребенка может опуститься самооценка, а также появиться зависимость от чужого мнения. По его словам, выпускникам нужна не гиперопека, а опора со стороны родителей.