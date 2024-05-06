Названы главные причины образования камней в почках Терапевт Тимощенко: россиянам с болезнью Крона и ожирением грозят камни в почках

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Камни в почках образуются при нарушенном обмене веществ и накоплении нерастворимых солей, объяснила терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru. По ее словам, также этот недуг может возникать под воздействием определенных факторов, например ожирения или болезни Крона (хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта).

Камни в почках образуются при нарушенном обмене веществ и накоплении нерастворимых солей в мочевыводящей системе. Камни в почках возникают, как правило, под влиянием определенных факторов, таких как ожирение, артериальная гипертензия, нарушение обмена мочевой кислоты, патологии желудочно- кишечного тракта, ассоциированные с нарушением всасывания, в частности, состояния после операций по резекции кишечника, бариатрических операций, мальабсорбция, болезнь Крона, — объяснила Тимощенко.

Помимо прочего, камни в почках провоцирует нарушение обмена кальция. В группе риска находятся и люди с инфекцией мочевыводящих путей и заболеваниями обмена веществ.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что к образованию камней в почках приводит употребление мяса, молочных продуктов, а также щавеля и шпината. При сочетании этих продуктов риск образования камней значительно увеличивается, отметил он. К таким же последствиям, по его словам, приводит недостаточное питье.