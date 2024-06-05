Названо единственное полезное свойство крабовых палочек Биолог Лялина: крабовые палочки полезны из-за низкой калорийности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единственным полезным свойством крабовых палочек является их низкая калорийность, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Однако, по ее словам, данный продукт не стоит употреблять чаще раза в неделю.

Единственный плюс — это низкокалорийный продукт. Крабовые палочки могут быть включены в рацион человека не более одного раза в неделю. Полезнее всего есть их с овощами. Крабовые палочки могут быть частью разнообразного рациона, но не следует полагаться только на них, — отметила Лялина.

По ее словам, перед покупкой необходимо внимательно изучить состав. Лялина подчеркнула, что крабовые палочки часто содержат различные консерванты, главный из которых — крахмал.

Ранее Лялина предложила включить свекольник в меню при летней жаре. По ее словам, этот вид холодного супа содержит большое количество витаминов и микроэлементов, а также помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем.

Диетолог-эндокринолог Оксана Михалева ранее рассказала, что употребление фастфуда или соблюдение так называемой вестернизированной диеты может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что неправильное питание способно сократить срок жизни.