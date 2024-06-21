Названа причина ухудшения зрения с возрастом RSOS: снижение способности зрачка расширяться ухудшает зрение с возрастом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одной из причин ухудшения зрения с возрастом является снижение способности зрачка расширяться, выяснили ученые из Института биологической кибернетики Макса Планка в Тюбингене и Базельского университета. Специалисты провели исследования среди людей в возрасте от 18 до 87 лет, результаты опубликовал журнал Royal Society Open Science.

В ходе экспериментов производились измерения размера зрачка после воздействия различного освещения. Испытуемые находились в помещении с искусственным и естественным освещением, работали за светодиодным экраном, а также были на улице. Все это время они были снабжены компактным устройством, которое фиксировало данные.

Выяснилось, что ширина зрачка уменьшается примерно на 0,4 мм за десятилетие. Это говорит в пользу гипотезы о том, что способность зрачка адаптироваться к изменениям освещения снижается с возрастом.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в черной смородине есть витамин A, который поддерживает остроту зрения, укрепляет слизистые, кожный покров. Кроме того, в составе ягоды много рутина, который необходим для укрепления сосудов, особенно мелких капилляров. Кроме того, черная и красная смородина богаты витамином C.