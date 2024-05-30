Названы главные признаки депрессии Эндокринолог Павлова: физическая слабость может быть одной из причин депрессии

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Физическая слабость у человека может говорить о депрессии, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Она назвала пять признаков депрессии — недостаточный вес или его потеря, истощение, чувство слабости, низкая скорость ходьбы, а также отсутствие физической активности.

По словам медика, ученые провели исследование и выяснили, что физическая слабость приводит к воспалению и изменениям в мозге. «Слабыми» по итогам анализа были те, у которых было три и более признаков. Люди с одним-двумя показателями считались «близкими к слабости».

У слабых людей депрессию диагностировали в 3,2 раза чаще, чем у физически активных. У близких к слабости — в 1,6 раза чаще, — указала Павлова.

Также эксперт подчеркнула, что чем большему количеству критериев слабости соответствовал человек, тем прочнее была связь с психическим заболеванием. При этом у мужчин и людей среднего возраста это проявлялось сильнее, чем у женщин и стариков.

Ранее декан факультета психологии Государственного университета просвещения психолог Вероника Кирсанова заявила, что работа по ночам может спровоцировать инфаркт, а также повышает риски развития депрессии и набора веса. Специалист уточнила, что увеличение веса, в свою очередь, чревато соматическими заболеваниями: атеросклерозом и нарушением обмена веществ.