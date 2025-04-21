Названа неизлечимая инфекция, которой можно заразиться в тату-салоне Хирург Умнов: делая татуировку всегда есть вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Нанесение татуировки несет в себе риск заразиться ВИЧ-инфекцией, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, данный сценарий возможен, если в салоне пренебрегают нормами гигиены.

Во-первых, при «покраске» тела в подозрительных заведениях существует риск заражения инфекциями, передающимися через кровь, например ВИЧ. В подобных заведениях, а возможно и в дорогих, могут экономить на стерилизации аппаратуры, из-за чего на иглах могут остаться частички крови или микроорганизмы, которые могут стать причиной заражения клиентов, — добавил Умнов.

Эксперт напомнил, что татуировка — это рана, заживающая около двух месяцев. При несоблюдении асептики при процедуре или гигиены после нее, возможно нагноение участка кожи с самыми непредсказуемыми последствиями, отметил Умнов.

Возможно развитие аллергии на краску. Аллергия может быть от сыпи до анафилактического шока и отека Квинке. Да и МРТ при использовании некоторых красок может вызвать ожог тканей. Возможно развитие участка свежевыбитого участка кожи. Возможно провоцирование таких кожных заболеваний, как псориаз, плоский лишай, витилиго, экзема. Нарушается лимфооток на близлежащем участке тела, что может стать причиной развития лимфовенозной недостаточности и отека определенных участков тела, — подытожил хирург.

Маркетплейс Ozon ранее отказался от продажи тату-машинок несовершеннолетним на фоне скандала в Сети. До этого появилась информация, что дети бьют себе татуировки самостоятельно, что приводит к негативным последствиям со здоровьем.