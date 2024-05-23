Назван максимальный срок хранения мяса и пельменей в морозилке Биолог Лялина: мясо в морозилке можно хранить до года при минус 18 градусах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мясо можно хранить в морозилке до года при температуре минус 18 градусов Цельсия, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. По ее словам, полуфабрикаты, в том числе пельмени, допустимо держать в морозильной камере до четырех месяцев.

Мясо и рыба хранятся дольше всего, так как низкие температуры предотвращают размножение в них бактерий. При минус 18 градусах они могут храниться от полугода до года. При этом птица с кожей хранится меньше — не более полугода. Овощи и фрукты (без листов зелени) — до года. Грибы — до полугода. Полуфабрикаты (пельмени, котлеты и т. д.) — до четырех месяцев, — заявила Лялина.

Собеседница напомнила, что готовые блюда (первые и вторые, а также пиццу) не стоит держать в морозилке дольше трех месяцев. Она подчеркнула, что столько же хранят мороженое — два-три месяца максимум.

Ранее диетолог Кристина Войт рассказала, что неостывшую еду часто убирают в холодильник, тем самым нарушая его микроклимат. По ее словам, это может вызвать появление бактерий. Кроме этого, как отметила специалист, неправильное хранение может привести к поломке техники и проблемам со здоровьем.