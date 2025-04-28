Миф о 18:00: почему нельзя голодать вечером при похудении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru/Shutterstock

Оказывается, строгое правило «не есть после шести» — вовсе не панацея для худеющих, а скорее вредный миф. Диетологи давно развенчали это убеждение, и вот почему.

Голодание с вечера до утра — целых 12–14 часов без пищи — воспринимается организмом как стресс. Вместо желанного жиросжигания вы получаете обратный эффект: тело переходит в режим экономии и начинает запасать калории «на черный день». Особенно коварно это сказывается на завтраке — все съеденное с утра с большей вероятностью отложится в проблемных зонах.

Главный секрет — не когда, а что вы едите вечером. Откажитесь от жареного, мучного и сладкого, но смело включайте в ужин белковые продукты и овощи: творог, кефир, запеченную рыбу или курицу, тушеные кабачки или брокколи. Горсть орехов или ягод станет отличным легким перекусом, если перед сном захочется чего-то вкусного.

Самое важное — соблюдать общий дневной калораж и не переедать. Последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна, легким, но сытным. Такой подход ускорит метаболизм, избавит от ночного жора и поможет просыпаться с легкостью. Проверено — работает!

Ранее сообщалось, что кабачки с чесноком в духовке — это легкое и полезное блюдо, идеальное для похудения. На 100 г приходится всего 50 ккал.