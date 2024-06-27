Кинолог предупредил об опасности курения вейпа рядом с собакой Кинолог Голубев: содержащиеся в вейпе вещества наносят вред собакам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Содержащиеся в вейпе вещества способны нанести вред собакам, которые из-за хозяев становятся пассивными курильщиками, заявил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он призвал быть внимательным, поскольку дым от вейпа может не только доставить дискомфорт собаке, но и притупить ее обоняние.

Нужно быть предельно внимательным, находясь рядом с собакой с вейпом, если вы знаете, что у вашего питомца есть аллергия или заболевания дыхательной системы. В этом случае дым может усугубить состояние питомца, — уточнил кинолог.

Голубев обратил внимание на то, что жидкости для вейпов содержат глицерин и пропиленгликоль. Последний из них способен выделять токсичные вещества при разложении.

Кроме того, собака может пострадать в случае, если найдет устройство для курения и разгрызет его. По словам кинолога, ситуация становится особенно опасной, если в жидкости для курения содержится никотин, который может привести к тяжелому отравлению и гибели животного. Если хозяин не может отказаться от вредной привычки, то ему нужно хранить устройство для курения в недоступном для любимца месте и оградить его от дыма, заключил Голубев.

Зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов ранее объявил, что законопроект об ужесточении штрафов за нарушение правил продажи вейпов планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Его могут изучить во время весенней сессии.