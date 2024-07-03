Кардиолог предупредил о неочевидных симптомах инфаркта Кардиолог Васильев: симптомом инфаркта может быть боль в челюсти

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Боль в нижней челюсти может свидетельствовать о начале инфаркта миокарда, заявил в беседе с «ФедералПресс» врач-кардиолог Сергей Васильев. По его словам, болезнь может проявлять себя в виде ощущения резкой слабости, аритмии или обморока.

Инфаркт может проявляться и необычными симптомами. К таким относятся боли в нижней челюсти, локте или мизинце. В некоторых случаях инфаркт может протекать безболезненно, проявляясь резкой слабостью, холодным потом, аритмией, тахикардией или обмороками, — перечислил кардиолог.

Врач также обратил внимание на то, что неприятные ощущения при болезни могут быть локализированы в плече, руке или лопатке. Васильев уточнил, что инфаркт часто проявляется в виде жгучей боли за грудиной в течение длительного времени. При первых признаках болезни кардиолог призвал немедленно вызывать медиков скорой помощи, а также избегать физических нагрузок и принять горизонтальное положение, расстегнув тугую одежду.

Терапевт Анастасия Тимощенко ранее обратила внимание на то, что люди, перенесшие инфаркт или инсульт, тяжелее других переносят жару. По ее словам, повышенная температура окружающего воздуха способна обострять некоторые хронические заболевания.