«Как три бутылки пива»: Малышева объяснила, к чему ведут бессонные ночи Малышева: во время сна мозг раскладывает информацию по «файлам»

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Сон является важной частью жизнедеятельности, во время которой мозг раскладывает информацию по «файлам», объяснила врач Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Иммунолог Андрей Продеус в свою очередь отметил, что 18 часов без сна эквиваленты трем выпитым бутылкам пива. Если человек не спал сутки, то речь уже идет о пяти бутылках, добавил он.

Бессонная ночь приводит к ужасным последствиям. Есть специальные органы, которые страдают больше всех. Для мозга не спать 18 часов — это выпить три бутылки пива. Так снижаются когнитивные способности, а сутки без сна — это пять бутылок пива, — объяснил Продеус.

Кроме прочего, бессонные ночи бьют по сердечно-сосудистой системе. Риск инсультов и инфарктов возрастает на 25%, а риск ожирения на 40%.

Во время сна провоцируется гормон роста. Он важен особенно детям. Для взрослых он важен, потому что он участвует в утилизации жира, в заживлении ран, — добавил врач Михаил Коновалов.

В опасности находятся люди с ночным режимом работы. По словам врачей, чтобы минимизировать риски, необходимо хорошо спать после рабочей смены, не есть во время нее и не забывать о регулярной физической нагрузке.

В рамках шоу Малышева также рассказала, что дверца холодильника — это самое теплое место, в котором запрещено хранить продукты. По ее словам, такое решение удобно лишь для дизайнеров.