Инфекционист рассказал о правилах купания в неизвестных водоемах Инфекционист Неронов: важно осмотреть неизвестные водоемы перед купанием

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Купание в неизвестных водоемах может привести к заражению, заявил в беседе с РИАМО врач-инфекционист Владимир Неронов. Он призвал визуально оценивать чистоту водохранилища, а также отдавать предпочтение купанию в специально оборудованных местах и избегать появления ран или ссадин.

Избегайте попадания воды в открытые раны, порезы или ссадины, чтобы предотвратить возможное загрязнение и развитие инфекции. Также изучите окружение водоема на предмет возможных источников загрязнения, таких как отходы, сточные воды, или места стояния воды, которые могут быть неблагоприятными для здоровья, — напомнил врач.

Инфекционист также порекомендовал соблюдать правила безопасности на воде, а также избегать скользких поверхностей. При появлении после купания диареи, сыпи, зуда или других неприятных симптомов нужно обратиться к врачу, добавил Неронов.

Неронов прежде предупредил об опасности, которую несет в себе морская вода. Он напомнил, что она может быть загрязнена бактериями, вирусами и химическими веществами. По словам инфекциониста, если вода не прошла достаточную очистку, то она может быть опасна для купания.