Хирург раскрыл тревожные для мужчин факты о пиве Хирург Умнов: злоупотребление пивом грозит мужчинам гормональным сбоем

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Чрезмерное употребление пива грозит мужчинам гормональным сбоем и развитием организма по женскому типу, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он добавил, что пристрастие к пенному напитку также повышает риск бесплодия и диабета второго типа.

У пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром. Отсюда повышенная глюкоза в крови и развитие сахарного диабета второго типа. Также из-за солей тяжелых металлов в пиве у мужчин снижается выработка тестостерона, что грозит «превращением» в женщину и проблемами в интимной жизни, включая бесплодие, — заявил врач.

Умнов ранее предупредил, что смертельной дозой водки может стать литр алкогольного напитка, употребленного в течение часа. Он подчеркнул, что печень человека может переработать максимум 120 мг этилового спирта. Врач предупредил, что при больших дозах водки человек с трудом передвигается и практически не реагирует на внешние раздражители.

Ранее нарколог Тимур Мамедов заявил, что злоупотребление алкоголем может вызвать полинейропатию. По словам врача, болезнь негативно влияет на нервные волокна, находящиеся за пределами головного и спинного мозга, что, в свою очередь, негативно сказывается на работе различных органов.