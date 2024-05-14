Хирург раскрыл детали спасения россиянки, носившей в теле 200 камней Хирург Егоров: 40-летняя россиянка выжила с 200 камнями в желчном пузыре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 200 камней разного калибра удалось извлечь из желчного пузыря 40-летней жительницы Подмосковья, рассказал NEWS.ru хирург Коломенской больницы Дмитрий Егоров. Он подчеркнул: главная опасность желчнокаменной болезни заключается в ее практически бессимптомном течении. Собеседник отметил, что специалистам пришлось удалить пациентке весь орган.

Учитывая множественность камней, во избежание возможных осложнений в будущем было принято решение удалить весь желчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших по размеру прокола и длилась около 40 минут. Желчный пузырь оказался целиком заполнен разнокалиберными камнями. Хирурги насчитали более 200 конкрементов, — заявил Егоров.

По его словам, женщина успешно перенесла операцию, ее выписали домой под наблюдение хирурга. Медик объяснил, что желчнокаменная болезнь требует незамедлительного лечения, чаще всего — хирургического.

Если недуг игнорировать, могут развиться опасные осложнения, и основное из них — острый холецистит, то есть воспаление желчного пузыря. Позднее обращение может привести к осложнениям, длительным срокам госпитализации и даже к летальному исходу. Если камни обнаружены, необходимо срочно показаться врачу, — подытожил Егоров.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что к образованию камней в почках приводит употребление мяса, молочных продуктов, а также щавеля и шпината. При сочетании этих продуктов риск образования камней значительно увеличивается, отметил он. К таким же последствиям, по его словам, приводит недостаточное питье.