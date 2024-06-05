«Губительное комбо»: хирург раскрыл, какое мороженое разрушает мозг и ЖКТ Хирург Умнов: мороженое из спиртных напитков повреждает внутренние органы

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Мороженое из спиртных напитков способно повредить внутренние органы, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что наиболее уязвимы головной мозг и желудок.

Этанол, сахар и иногда сливки — губительное комбо. Спирт разрушает ЖКТ, в том числе желудок и головной мозг, подавляет развитие клеток центральной нервной системы. Ухудшаются память, обучаемость, сон, когнитивные навыки. И 18 лет молодой человек может встретить с язвой желудка, поврежденной поджелудочной железой, с нарушениями в работе сердца и расстроенной психикой. И с лишним весом и предиабетом, — заявил врач.

Ранее Умнов предупредил, что шампанское не является слабоалкогольным напитком, как принято считать. Эксперт пояснил, что крепость данного продукта достигает 12 градусов. По его словам, из-за пузырьков этиловый спирт быстрее всасывается в кровь, разрушая ЖКТ и мозг иногда быстрее вина или водки.

Главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин ранее заявил, что при постоянном употреблении спиртных напитков мужчина начинает превращаться в женщину, а женщина — в мужчину. Он пояснил, что алкоголь провоцирует эндокринные патологии из-за нарушения выработки гормонов в организме.