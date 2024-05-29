Гинеколог рассказала, к чему приведет недостаток питания при беременности Гинеколог Орехова: недостаток питания при беременности провоцирует диабет

Недостаточный объем пищи при беременности приводит к целому ряду нарушений, включая увеличение склонности к ожирению, рост рисков развития диабета второго типа и обструктивным заболеваниям легких, рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Орехова, передает корреспондент NEWS.ru. Специалист также добавила, что ситуации подобного рода могут запрограммировать определенный способ обмена липидов до конца жизни (дислипидемия).

На конференции «Поколение вне возраста. Превентивная медицина, нутрициология, биохакинг — технологии будущего», проходящей 29-30 мая в Конгресс-центре Сеченовского университета в Москве, медик отметила, что неподходящий объем пищи во время беременности приводит к изменению структуры органов и числа кленов и клональной селекции. Кроме того, в ряде случаев нарушаются проблемы с ментальным здоровьем.

Недостаточное питание матерей на ранних сроках беременности может запрограммировать обмен липидов на всю оставшуюся жизнь (дислипидемия). Также предопределяет склонность к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертензии, диабету второго типа, обструктивным заболеваниям легких. Повышает риск возникновения шизофрении, тогда как более поздний гестационный голод способствует возникновению аффективных расстройств, — пояснила она.

Ранее эндокринолог Нина Петунина сообщила, что порядка у 35% россиян 35% россиян наблюдается метаболический синдром, а у 55% — абдоминальное ожирение. По ее словам, помимо генетической предрасположенности и возраста, факторами риска являются вредные привычки, стресс и малоподвижный образ жизни.