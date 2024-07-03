Гинеколог объяснила, как правильно заниматься сексом в жару

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Эстетические проблемы могут быть из-за несоблюдения гигиены, особенно в жаркое время, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог Ольга Гридасова. Во время жары люди потеют и в интимной зоне тоже, особенно после полового акта, добавила она.

Надо обязательно до секс-акта и после помочиться и принимать душ. Чтобы потом не пришлось длительно лечить заболевания влагалища. Например, молочницу, как называют ее в народе, бактериальный вагиноз и циститы. Мужчины также должны обязательно принимать душ до и после, — пояснила эксперт.

Ранее она сообщала, что нельзя заниматься интимом в жару людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам Гридасовой, жара плюс 30 и выше влияет на гормональный фон обоих полов. По утверждению эксперта, у мужчин активно начинают вырабатываться тестостерон, эндорфин и серотонин и поэтому они хотят большей активности в жару. Но у женщин обстановка лучше, потому что начинает улучшаться кровообращение в малом тазу.

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