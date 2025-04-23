Пожилым дачникам дали советы, как сохранить здоровье на огороде Гериатр Серебрянский заявил, что пожилым важны перерывы в работе на огороде

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Пожилым людям важно делать перерывы, чтобы безопасно работать в огороде, не нанося вреда своему здоровью, посоветовал в беседе с «Москвой 24» врач-гериатр Юрий Серебрянский. По его словам, также следует контролировать артериальное давление и сердечный ритм.

Перед работой в огороде нужно позавтракать, а также немного прогуляться. Ходьба для людей в возрасте станет легкой и хорошей физической нагрузкой. Если есть свое хозяйство, можно покормить животных. После этого важно измерить артериальное давление и убедиться, что оно в норме, — объяснил медик.

Серебрянский порекомендовал начинать работу в огороде утром и делать перерыв в жаркое время дня, продолжая дела во второй половине дня. Пожилым с варикозом следует надевать компрессионные чулки, а при заболеваниях суставов — использовать мази или делать компрессы.

Врач также посоветовал использовать переносной стульчик для удобства работы на грядках и следить за сердечным ритмом при мерцательной аритмии. Важно надевать легкую одежду и шляпу для защиты от перегрева.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала пожилым людям включить в рацион молочные продукты и жирную рыбу для снижения риска переломов. По ее словам, также следует есть овощи и орехи.