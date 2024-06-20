Гастроэнтеролог заявил о разрушительной опасности яичной диеты Гастроэнтеролог Логинов: яичная диета может разрушить здоровье

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Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов предупреждает, что поедание большого количества яиц в рамках диеты может иметь негативные последствия для здоровья, сообщает «Доктор Питер». По его словам, постоянное употребление яиц может нарушить баланс питательных веществ и увеличить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания холестерина.

Врач отмечает, что яичная диета может привести к утомляемости и раздражительности из-за ограничения углеводов. Он рекомендует поддерживать здоровый вес сбалансированным питанием, без экстремальных диет. Также Логинов советует консультироваться с врачом по соответствующим показаниям.

Ранее сообщалось, что помощник редактора журнала Health Дестин Мэнсон на протяжении 30 дней съедал по два яйца с утра и пришел к выводу, что их ежедневное употребление повышает уровень энергии и продлевает чувство сытости. Кроме того, это отличная возможность для развития творчества в приготовлении завтрака, что заряжает положительными эмоциями на целый день.

До этого врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, что в жару нужно быть осторожнее с молоком и молочными продуктами. При неправильном хранении они могут привести к сальмонеллезу. Также стоит более внимательно относиться к блюдам с рыбой и морепродуктами. Они могут стать причиной ботулизма.