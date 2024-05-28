Гастроэнтеролог рассказал, опасна ли вода с лимоном Диетолог Садыков: вода с лимоном вызывает проблемы с желудком

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Вода с лимоном может негативно влиять на здоровье желудка, заявил диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков в беседе с изданием «Доктор Питер». По его словам, употребление этого напитка натощак или перед едой может снизить желудочную секрецию, так как кислота, содержащаяся в лимоне, подавляет выработку собственной кислоты, необходимой для нормального пищеварения. Это также может нарушить усвоение белков.

Частое употребление кислотных напитков может повредить нежную слизистую оболочку горла, вызывая першение, боль и воспаление, — рассказал эксперт.

Для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язва, вода с лимоном может усугубить симптомы и вызвать обострение заболевания, отметил врач. Для поддержания здоровья желудка Садыков рекомендует предпочитать щелочные продукты, такие как бананы, авокадо или миндальное молоко. Они помогают нейтрализовать кислотность желудка и защищают его слизистую оболочку.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила, что протеиновые батончики опасны тем, что из-за высокого содержания подсластителя могут привести к сахарному диабету. По ее словам, также такие батончики могут стать причиной избыточной массы тела.