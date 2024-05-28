Гастроэнтеролог назвала нетипичные причины тошноты Гастроэнтеролог Федосьина: тошнота может свидетельствовать об опухоли мозга

Тошнота может быть симптомом нарушения работы центральной нервной системы, заявила в беседе с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог Екатерина Федосьина. По ее словам, неприятное ощущение также может появиться при опухоли головного мозга.

Тошнота может быть также обусловлена различными патологиями центральной нервной системы — это черепно-мозговая травма, инсульт, гипертонический криз, воспаление мозговых оболочек (энцефалит, менингит), опухоли головного мозга или его оболочек. Кстати, сюда же относится тошнота при укачивании. Она связана с нарушением работы вестибулярного аппарата, — уточнила врач.

Федосьина обратила внимание, что тошнота появляется при гастрите, воспалительных заболеваниях кишечника или при непроходимости кишечника. Дурнота может возникнуть при остром или хроническом отравлении, недостаточности функции почек или онкологических заболеваниях.

Врач назвала токсикоз во время беременности одним из самых безобидных причин тошноты. Она также может появиться при переедании, физических нагрузках после приема пищи или из-за стресса.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее отметила, что гнев может стать необычным симптомом при хронической усталости. Из-за болезни также могут проявиться головные боли и проблемы со сном.