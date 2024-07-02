Эндокринолог объяснила, как снизить нагрузку на суставы при беге Врач Фирсова: правильная обувь для бега снижает нагрузку на суставы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупка правильной обуви может снизить нагрузку на суставы во время бега, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Наталья Фирсова. Она посоветовала использовать ортопедические стельки при наличии плоскостопия и других видов деформации стопы.

Важно отметить, что травмы коленей чаще всего возникают не из-за самого бега, а вследствие дополнительных факторов, таких как неправильная техника, неподходящая обувь, а также характер поверхности, по которой ведется тренировка, — добавила Фирсова.

Врач обратила внимание на то, что для пробежек стоит выбирать местность, на которой есть трава, грунт или песок. По ее словам, дополнительную нагрузку на колени вызывает движение по асфальту, бетону и другим твердым поверхностям.

Фирсова призвала следить во время бега за техникой тренировок. На занятиях стоит держать спину ровно, плечи расслабленными, а голову поднятой. Кроме того, необходимо делать короткие и частые шаги, приземляясь на переднюю часть стопы. Врач напомнила, что перед бегом важно не забывать о разминке и о комфортной для спорта одежде.

Эндокринолог порекомендовала составлять полноценный рацион для здоровья суставов, включая в него продукты с кальцием, калием, селеном, цинком, бором и фосфором. В качестве примера такой еды она назвала мясо, субпродукты, гречку и болгарский перец.

Эндокринолог Альбина Комиссарова ранее обратила внимание на то, что сахар способен придавать сил перед или после тренировки. Она добавила, что лакомства также помогают работе мозга, из-за чего во время экзаменов разрешают употребление шоколада.