Диетолог указала на пользу жиров для работы организма Диетолог Макиша: жиры участвуют в различных процессах организма

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Жиры необходимы для правильной работы организма и являются важнейшим компонентом питания, заявила в беседе с «ФедералПресс» врач-диетолог Марина Макиша. Она добавила, что существует два типа вещества: насыщенные и ненасыщенные жиры.

Насыщенные жиры - это, грубо говоря, то, что не тает при комнатной температуре. Фактически весь животный жир, особенно говядина и баранина, не плавится, – уточнила диетолог.

По словам Макиши, такие жиры также содержатся в таких растительных маслах, как кокосовое, пальмовое, и в масле авокадо. Но не менее важно использовать ненасыщенные жирные кислоты, например Омега-3, которые находятся в рыбе. Наибольшую пользу приносят нерафинированные растительные масла из-за витаминов и микроэлементов, находящихся в них. Но их стоит применять для заправки салатов и добавлять в готовую пищу, напомнила диетолог.

Макиша ранее заметила, что сложнее всего организму переварить зрелое мясо говядины или баранины. По ее словам, для его усвоения продукт стоит подвергнуть тушению. Диетолог также посоветовала превратить такой продукт в котлеты.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова прежде предлагала ограничить потребление красного мяса, сахара и алкоголя для лучшего сохранения организма. Она предложила заменять эти продукты более полезными аналогами.