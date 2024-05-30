Диетолог рассказала о последствиях употребления фастфуда Диетолог Михалева: фастфуд может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Употребление фастфуда или соблюдение так называемой вестернизированной диеты может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний, заявила в беседе с РИАМО диетолог-эндокринолог Оксана Михалева. По словам врача, неправильное питание способно сократить срок жизни.

Продукты западной диеты содержат много жира, соли и сахара и быстро приводят к развитию ожирения, диабета, артериальной гипертензии и атеросклероза, — перечислила Михалева.

Эндокринолог добавила, что вред также могут нанести сладкие молочные продукты, растительное молоко, газировки, соки и кофе с сиропом. Такие напитки многие покупают по дороге на работу и приобретают алиментарно-зависимые заболевания. К ним относятся ожирение, сахарный диабет второго типа, болезни желудочно-кишечного тракта, аллергические болезни и даже некоторые онкологические заболевания.

Михалева порекомендовала придерживаться здорового питания. В качестве примера она назвала средиземноморскую диету, в которую входят овощи и фрукты, зелень, орехи, бобовые и ягоды. В рацион также следует добавить постное мясо и мясо птицы, морепродукты, цельнозерновые крупы и молочные продукты.

Биолог Ирина Лялина ранее предложила включить свекольник в меню при летней жаре. По ее словам, этот вид холодного супа содержит большое количество витаминов и микроэлементов, а также помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем.