Диетолог перечислила виды мяса, которые труднее всего перевариваются Диетолог Макиша: труднее всего переваривается зрелое мясо говядины

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Труднее всего в организме переваривается зрелое мясо говядины, рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач-диетолог Марина Макиша. По ее словам, также сложно усваивается мясо баранины.

Сложнее всего наш организм переваривает зрелое мясо говядины или баранины. Чем старше животное, тем более жесткое мясо. И, соответственно, эти мышечные волокна нашим организмом перевариваются сложнее, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что сложно переваривать мясо тех животных, которые вели активный образ жизни, и мясо диких животных. Кроме того, на степень жесткости влияют условия, в которых было выращено животное.

Рекомендуется тушить мясо, чтобы было проще усвоить его, так как происходит денатурация белка, добавила Макиша. Также можно механически обработать продукт, сделав из него, например, котлеты. Жирное мясо оказывает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, заключила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова заявила: чтобы быть стройными и здоровыми, нужно максимально ограничить потребление трех продуктов — сахара, красного мяса и алкоголя. Врач подчеркнула, что полностью отказываться от них не стоит, но по возможности их стоит заменять более полезными аналогами.