Диетолог назвал реальное число страдающих ожирением россиян Диетолог Гинзбург: в России минимум 40 млн человек страдают ожирением

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В России ожирением страдают минимум 40 млн человек, заявил в разговоре с NEWS.ru диетолог Михаил Гинзбург. Таким образом специалист отреагировал на слова заместителя министра здравоохранения России Евгения Камкина, сказанные в рамках ПМЭФ-2024, о том, что в России, по официальным данным, около 2,5 млн человек имеют ожирение. По словам врача, избыточная масса тела наблюдается у 45–50% населения.

По критериям ВОЗ, при ожирении индекс массы тела превосходит 29-30 кг на метр квадратный, это погранично второй степени ожирения или даже приближающейся к третьей степени. В таком случае к ожирению также добавляются и заболевания, например, диабет, гипертония и атеросклероз. В этом плане в России страдают ожирением не 2 млн человек, а минимум 40 млн, — пояснил диетолог.

Среди женщин старше 40 лет ожирение встречается чаще, предупредил специалист. Среди основных причин возникновения избыточного веса Гинзбург выделил малоподвижность и доступность еды.

Доступность еды порождает очень неприятное явление — конкуренцию за потребителя среди производителей. Чтобы повысить продажи, они увеличивают закладку жира, сахара. Для того чтобы продукт дольше хранился, из него выводят естественные компоненты и добавляют искусственные, что называют глубокой переработкой, — отметил диетолог.

Диетолог-эндокринолог Оксана Михалева ранее рассказала, что употребление фастфуда или соблюдение так называемой вестернизированной диеты может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, неправильное питание способно сократить срок жизни.