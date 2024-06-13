Диетолог назвал продукты, которые поднимают настроение Диетолог Гинзбург: сладости могут улучшить настроение

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Сладости способны поднять психоэмоциональное состояние человека, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Михаил Гинзбург. Он добавил, что улучшение показателей связано с содержанием в лакомствах сахара и жира.

Любые сладости улучшают психоэмоциональное состояние человека. Благодаря лакомствам человек получает три необходимых для хорошего настроения компонента: сахар, жир и соль, — уточнил диетолог.

Гинзбург также предложил есть для улучшения настроения ягоды, так как они содержат в себе большое количество веществ, обладающих противовоспалительным действием, а также могут благоприятно влиять на состояние сосудов. Полезными для снижения тревожности станут орехи из-за жирных кислот омега-3. Еще одним ценным для настроения продуктом станут сухофрукты, которые обладают большим количеством флавоноидов. По словам диетолога, на выработку дофамина также положительно повлияют какао и пряности.

Ресторатор Ксения Караулова ранее предложила есть из посуды зеленого цвета. Она указала на то, что желтый цвет утвари может поднять настроение и способствовать выработке серотонина, поэтому повышает аппетит и дает эффект быстрого насыщения.