Диетолог назвал единственный эффективный способ борьбы с ожирением Диетолог Гинзбург: избавиться от ожирения поможет изменение отношения к еде

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Избавиться от ожирения можно только в том случае, если изменить отношение к еде и жизни, уверен диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что разум должен противостоять инстинктам, которые направлены на продолжение набора веса. По его словам, для борьбы с лишними килограммами нужен комплексный подход.

Единственный способ решить проблему с ожирением — менять отношение к еде и жизни. Противостоять инстинктам может только разум. А как мы поняли, инстинкты направлены на то, чтобы человек продолжал набирать вес. Ожирение — большая проблема, которая решается комплексом мер, — пояснил Гинзбург.

По его словам, в этот комплекс также входит воспитание, обучение навыкам здорового образа жизни и правильного питания, профилактика ожирения при помощи медицины. Но, как подчеркнул специалист, пока ни в одной стране мира эта понятная тактика не привела к решению проблемы.

Обычная и понятная тактика. Но поскольку тенденции серьезные, пока ни в одной стране, включая Россию, эта понятная тактика успеха не дала, — заключил Гинзбург.

Диетолог ранее предупредил, что ожирением страдают около 40 млн россиян. По словам врача, избыточная масса тела наблюдается у 45–50% населения. Среди основных причин ожирения Гинзбург выделил малоподвижность и доступность еды.