Аллерголог назвала вещи, которые должны быть в ванной у каждой семьи Аллерголог Шабалина: жидкое мыло и крышка на унитазе сберегут здоровье семьи

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Аллерголог-иммунолог высшей категории Оксана Шабалина уверена, что для здоровья в ванной комнате должны быть элементарные средства гигиены: жидкое мыло, так как на твердом остаются микробы, хлопковое напольное полотенце, которое в отличие от тяжелого синтепонового не накапливает грязь, и сиденье для унитаза с крышкой, которую следует опускать во время смывания. Также необходимо иметь противоскользящий коврик с присосками и занавеску для душа, которые уберегут от падения и травм, пишет «Доктор Питер».

Также Шабалина напомнила, что каждому члену семьи нужно пользоваться двумя отдельными полотенцами. Одно большое — для вытирания тела, второе — для лица. Отдельное полотенце должно быть для рук, для всех членов семьи. Менять их нужно один-два раза в неделю. Менять зубную щетку необходимо один раз в два месяца. Кроме того, важно принимать ванну после чистки с содой или другим экологичным чистящим средством.

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