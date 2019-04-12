В России снижается заболеваемость венерическими болезнями. Так, согласно данным Минздрава, с которыми ознакомился News.ru, за 17 лет россияне стали на 88% реже болеть сифилисом (19,5 случая на 100 тысяч населения в 2017 году против 165,7 случая в 2000-м) и на 90% гонококковой инфекцией (11 случаев на 100 тысяч населения против 122 случаев).

При этом в одних регионах заболеваемость значительно выше, чем в других. По итогам 2017 года больше всего пациентов с вновь установленным заболеванием «сифилис» (все формы) было зафиксировано в Республике Тыва — 63,7 случая на 100 тысяч населения. Согласно статистике ведомства, в 2016 году картина в регионе была ещё хуже — 85,5 случая на 100 тысяч населения.

В антирейтинг вошли Иркутская и Амурская области (46,1 и 45,5 случая соответственно на 100 тысяч населения), а также Бурятия (43,2 случая на 100 тысяч человек).

Ситуация с распространением гонококковой инфекции (гонореи) хуже всего обстоит в Чукотском автономном округе (96,3 случая на 100 тысяч населения), Республике Саха (81,7 случая на 100 тысяч населения) и Республике Тыва (60,6 случая на 100 тысяч человек).

Между тем в Ненецком автономном округе в 2017 году не было зафиксировано ни одного заболевшего сифилисом. Низкие показатели по заболеваемости также в Калмыкии (2,5 случая на 100 тысяч населения), Республике Коми (4,4 случая на 100 тысяч человек).

Гонореей реже заболевали в Чечне (1,7 случая на 100 тысяч населения), Москве (2,4 случая на 100 тысяч человек) и Ленинградской области (3,2 случая на 100 тысяч россиян).

Снижение заболеваемостью венерическими заболеваниями связано не только с развитием медицины, но и с тем, что граждане РФ стали более внимательно относиться к своему здоровью и регулярно обследоваться, предположила в разговоре с News.ru дерматовенеролог Елена Пак.

«Ощутимо выросла культура людей. Мы поняли, что лучше избегать случайных связей или пользоваться презервативами. Также стали чаще обращаться к врачам. Важно, что в стандарты обследования включён анализ крови на сифилис. Сейчас заболеваемость действительно снижается. Нужно отметить, что за это время была проведена большая профилактическая работа с населением», — говорит эксперт.

То, что уровень заболеваемости в регионах отличается, она связала с доступностью медицины. Также, считает врач, в маленьких посёлках и деревнях люди стесняются обращаться к врачам с подобными проблемами, так как боятся, что о заболевании станет известно за пределами врачебного кабинета.

Оба недуга, передающиеся половым путём, известны человечеству с древних времён. В Европе эпидемия сифилиса, которая длилась с 1493 по 1543 год, унесла жизни миллионов людей. Тогда же заболевание было занесено на территорию России, где оно получило название «французская болезнь».

С появлением антибиотиков сифилис больше не является смертельным заболеванием, при этом он, как и гонорея, наносит серьёзный, порой непоправимый вред организму. В частности, утверждает Пак, болезни могут стать причиной бесплодия и инвалидности.

«Сифилис — очень серьёзное заболевание, которое влияет на все органы и ткани. Об этом нельзя забывать. Самое главное, что он поражает головной мозг, и человек может остаться инвалидом. Все венерические инфекции влияют на репродуктивную функцию. Любой паразит вызывает воспаление — это изменения тканей, которые могут быть необратимыми. Например, остаётся рубец или спайки. Гонорея также приводит к бесплодию и к таким последствиям, как сужение уретры и перитонит», — пояснил врач.

Оба заболевания сейчас лечатся с помощью антибиотиков. При этом, отмечает Пак, успех лечения зависит от того, насколько оперативно обратился к доктору пациент. Выявить болезнь на ранней стадии помогают регулярные обследования. Но всё же, напоминает специалист, лучше не допускать заражения.