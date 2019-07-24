Россияне пенсионного возраста (мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет) чаще всего умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Об этом News.ru сообщила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.

Прежде всего, это сердечно-сосудистые заболевания. Дальше идут онкологические заболевания и прочие заболевания. Много смертей от внешних причин: дорожно-транспортных происшествий, каких-то травм, и так далее. Но на первом месте сердечно-сосудистые заболевания. Ольга Ткачёва главный гериатр Минздрава России

Она отметила, что высокая смертность из-за сердечно-сосудистых заболеваний характерна и для мужчин, и для женщин.

У мужчин эти проблемы появляются раньше. Уже в среднем возрасте сердечно-сосудистая смертность у мужчин выше, чем у женщин. Дальше у женщин она нарастает к 55 годам, — пояснила Ткачёва.

После этого смертность от сердечно-сосудистых заболеваний становится примерно одинаковой для мужчин и женщин, добавила она.

По словам специалиста, дольше всего граждане пенсионного возраста живут в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов Кавказа.

Ранее News.ru сообщал об ожидаемой продолжительности жизни пенсионеров в регионах. По показателю продолжительности жизни достигших возраста 60 лет мужчин лидируют Ингушетия (24,35 лет), Москва (21,48) и Дагестан (20,84). Далее следуют такие регионы, как Карачаево-Черкесия (19,51) и Санкт-Петербург (18,81).

Примечательно, что Ингушетия числится первой по ожидаемой продолжительности жизни достигших 55 лет женщин (32,24). Несколько скромнее прогнозы по Москве (29,03), Дагестану (28,48), Северной Осетии (27,97) и Санкт-Петербургу (27,79).

В целом по России показатели по соответствующим категориям мужчин и женщин составили 16,56 лет и 26,28 лет соответственно.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов уверен, что у мужчин проблемы с сердечно-сосудистой системой появляются раньше, чем у женщин, по ряду причин. Например, из-за вредных привычек, излишней тревожности, волнения и стрессов.

С другой стороны, идёт процесс, который условно можно назвать демаскулинизацией. Как бы с одной стороны сохраняется жёсткость в стрессах и попытках решить какие-то трудности и вопросы. А с другой стороны, если так можно сказать, уменьшается стойкость и мужественность, маскулинность. И это колоссальная проблема. Это проблема, я бы сказал, национальная. Потому что, нельзя сказать, что мужчины исчезают, но по большому счёту в ситуации резкой феминизации и укрепления социальных статусов, активности женщин идёт демаскулинизация, то есть, утеря мужских признаков. То есть, готовность нести ответственность, рисковать собой, чтобы трудности закаляли, а не вводили в транс. Юрий Крупнов председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития

Со своей стороны министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказывала, что в настоящее время базовый показатель смертности мужской части России составляет 735,7 человека на 100 тыс. населения. Тогда как в Евросоюзе этот показатель составляет 230 человек. Министр прогнозирует снижение мужской смертности в стране к 2024 году до 530 человек на 100 тыс. жителей.

Она также подчеркнула, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с употреблением алкоголя, добавив, что самой уязвимой возрастной категорией россиян оказались люди в возрасте 50–60 лет.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, лидерами среди российских регионов по уровню смертности населения по итогам прошлого года стали Орловская, Ивановская, Тульская, Новгородская, Псковская и Тверская области. Самые низкие показатели зафиксированы в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.

В соответствии с данными Росстата, в РФ ускорилась убыль населения. По итогам пяти месяцев 2019 года она составила 180,4 тыс. человек. За тот же период прошлого года показатель равнялся 147,2 тыс. человек.