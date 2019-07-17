https://static.news.ru/photo/aab4b490-a877-11e9-8352-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Девять из десяти случаев онкологических заболеваний спровоцированы курением. Пагубная привычка также приводит к развитию хронических заболеваний дыхательных путей. Об этом сказано в памятке, обнародованной Роспотребнадзором.

Смертельная доза никотина для взрослого человека составляет 60 миллиграммов, а с каждой сигаретой человек получает примерно по три миллиграмма. У людей, которые начали курить с 15-летнего возраста, рак проявляется в пять раз чаще, чем у тех, кто пристрастился к курению после 25 лет.

Кроме того, продолжительность жизни человека, не расстающегося с сигаретой, сокращается на 20–25 лет.

Курение приводит к развитию трёх основных заболеваний с летальным исходом: рак лёгкого, хронический бронхит и эмфизема, коронарная болезнь. 90% онкологических заболеваний вызвано курением табака, — написано в памятке Роспотребнадзора .

Около половины обследованных курильщиков в той или иной степени страдают от половой дисфункции. Курение табака подавляет сперматогенез, утверждают в ведомстве.

Помимо этого, согласно последним медицинским исследованиям, у молодых женщин из-за курения начинаются проблемы с венами ног, что в дальнейшем приводит к развитию варикоза, тромбоза и эктазий. Также повышается риск возникновения ишемической болезни сердца, инфаркта, мозгового инсульта.

Выкуривая 20 сигарет в день, за год курильщик получает дозу облучения, равную 200 рентгеновским снимкам, отметили в Роспотребнадзоре.

Главной же опасностью курения является быстро возникающая зависимость, с которой в будущем сложно справиться. 98% курильщиков не могут отказаться от своей привычки.

Вместе с тем, бросив курить в любом возрасте, можно приобрести существенные преимущества для здоровья. Те, кто отказался от сигарет в возрасте 30–35 лет, живут практически столько же, сколько те, кто никогда не курил.

Памятка Роспотребнадзора появилась на фоне споров о возвращении так называемых курилок в аэропорты. Многие сторонники такого решения утверждают, что запрет привёл лишь к тому, что люди начали курить тайком в туалетах, отравляя здоровье некурящих сограждан.

Курение в общественных местах было запрещено в России в 2013 году. Сначала запрет действовал на спортивных стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолётах. В 2014 году была ограничена возможность курения в гостиницах, кафе и ресторанах, а также в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты был внесён в Госдуму в 2017 году. В декабре 2018 года думский комитет по охране здоровья рекомендовал принять его в первом чтении. Документ также получил поддержку комитета по транспорту и строительству. Однако в январе 2019 года социальный комитет Совфеда высказался против «снижения порога чувствительности» к этому вопросу. Различные профильные ведомства также разделились во мнениях.

16 июля 2019 года, как писал News.ru, закон был одобрен Госдумой в первом чтении.