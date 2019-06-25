Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе сообщил тревожную статистику: только 82% курящих женщин в России бросают вредную привычку, когда узнают о беременности. Остальные 18% продолжают курить. Это приводит к тому, что младенец рождается уже с зависимостью от сигарет.
Как рассказала директор национального научного центра — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко, в основе любой зависимости лежат единые психофизиологические механизмы. Ребёнок переходит на альтернативные источники получения радости: сладости, компьютерные игры. Таких детей сложно оторвать от планшетов и заставить есть здоровую пищу.
Эксперт отметила, что в подростковом возрасте у ребёнка курильщицы больше шанс пристраститься к сигаретам. Уже после первой затяжки его организм быстро «вспомнит» те ощущения, который испытывал в утробе матери, и подсаживается на никотин.
Курильщики перестают самостоятельно вырабатывать дофамин. Это активное химическое вещество (нейромедиатор), которое «отвечает» за целый спектр эмоций: удовольствие, любовь, привязанность. У любителей сигарет нейромедиатор появляется в организме только после очередной дозы никотина, об этом рассказал News.ru известный клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс. Он не исключил, что во время беременности этот механизм передаётся от матери к ребёнку — позднее он уже не может получать удовольствие от жизни без дополнительных стимуляторов.
Будет ли ребенок в будущем курить или нет — это также зависит от его умения наслаждаться жизнью и преодолевать стрессы, уверен эксперт. Таким навыкам малыша «учат» родители. С помощью воспитания можно развить эти качества у маленького человека или полностью нивелировать их.
Научный сотрудник Центра психического здоровья, психиатр Татьяна Крылатова, по-другому объясняет, почему у матери-курильщицы рождаются дети с зависимостями. В «интересном положении» включается материнский инстинкт. Он «диктует» максимально оберегать плод от негативных воздействий. Поэтому большинство беременных бросают курить. Если этого не происходит, возможно, у женщины есть серьёзные психические проблемы. Скрытая депрессия или какая-то фобия. Душевные проблемы часто передаются по наследству. Ребёнок может «унаследовать» их от матери. Они же провоцируют и зависимости, и девиантное поведение.
У курящих мам и отцов чаще рождаются дети с различной патологией и зависимостями, подтверждает врач гинеколог-эндокринолог Алексей Калинчев. Причины этого, возможно, кроются в хронической внутриутробной гипоксии. Часто у таких детей прослеживается тяга к сладкому.
Ученые из Institute for Juvenile Research (Института ювенальных исследований) Университета Иллинойса-Чикаго доказали: ребёнок курящий женщины не только потенциальный курильщик, но и будущий хулиган, а также дебошир. Эксперты выявили связь между курением женщины во время беременности и склонностью к девиантному поведению ребёнка.
Они проанализировали 448 мальчиков, возраст которых на начало исследования составлял около семи лет. У 166 детей из этой группы матери курили во время беременности — у всех впоследствии наблюдалось асоциальное поведение.
Дети курящих женщин демонстрируют непослушание, враждебное поведение по сравнению с нормой. Они более чувствительны, легко раздражимы и обидчивы, — говорится в исследовании.
Сыновья некурящих женщин гораздо чаще были уравновешенными и спокойными. Даже если дети росли в неблагополучных семьях, где позже взрослые начинали курить или употреблять алкоголь.