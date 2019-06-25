Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе сообщил тревожную статистику: только 82% курящих женщин в России бросают вредную привычку, когда узнают о беременности. Остальные 18% продолжают курить. Это приводит к тому, что младенец рождается уже с зависимостью от сигарет.

Как рассказала директор национального научного центра — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко, в основе любой зависимости лежат единые психофизиологические механизмы. Ребёнок переходит на альтернативные источники получения радости: сладости, компьютерные игры. Таких детей сложно оторвать от планшетов и заставить есть здоровую пищу.

West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Эксперт отметила, что в подростковом возрасте у ребёнка курильщицы больше шанс пристраститься к сигаретам. Уже после первой затяжки его организм быстро «вспомнит» те ощущения, который испытывал в утробе матери, и подсаживается на никотин.

Курильщики перестают самостоятельно вырабатывать дофамин. Это активное химическое вещество (нейромедиатор), которое «отвечает» за целый спектр эмоций: удовольствие, любовь, привязанность. У любителей сигарет нейромедиатор появляется в организме только после очередной дозы никотина, об этом рассказал News.ru известный клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс. Он не исключил, что во время беременности этот механизм передаётся от матери к ребёнку — позднее он уже не может получать удовольствие от жизни без дополнительных стимуляторов.

Будет ли ребенок в будущем курить или нет — это также зависит от его умения наслаждаться жизнью и преодолевать стрессы, уверен эксперт. Таким навыкам малыша «учат» родители. С помощью воспитания можно развить эти качества у маленького человека или полностью нивелировать их.

Чаще всего курят и принимают наркотики люди, которые не умеют справляться с негативными эмоциями. Они убеждены, что дискомфорт, скука, боль — это плохо. Их не должно быть в жизни. Будущего человека с зависимостями формируют мамочки, которые бросаются к ребенку, когда тот падает, или готовы сделать всё что угодно, лишь бы малыш перестал плакать. Нужно учить маленького человека преодолевать негатив. Михаил Хорс клинический психолог, телеведущий

Научный сотрудник Центра психического здоровья, психиатр Татьяна Крылатова, по-другому объясняет, почему у матери-курильщицы рождаются дети с зависимостями. В «интересном положении» включается материнский инстинкт. Он «диктует» максимально оберегать плод от негативных воздействий. Поэтому большинство беременных бросают курить. Если этого не происходит, возможно, у женщины есть серьёзные психические проблемы. Скрытая депрессия или какая-то фобия. Душевные проблемы часто передаются по наследству. Ребёнок может «унаследовать» их от матери. Они же провоцируют и зависимости, и девиантное поведение.

Максим Блинов/РИА Новости

У курящих мам и отцов чаще рождаются дети с различной патологией и зависимостями, подтверждает врач гинеколог-эндокринолог Алексей Калинчев. Причины этого, возможно, кроются в хронической внутриутробной гипоксии. Часто у таких детей прослеживается тяга к сладкому.

Сахар — это легальный наркотик. К нему довольно быстро формируется зависимость. А дети, рождённые от матерей с никотиновой зависимостью, особенно таким вещам подвержены. Необходима широкомасштабная кампания по пропаганде правильного, здорового питания. Алексей Калинчев гинеколог-эндокринолог

Ученые из Institute for Juvenile Research (Института ювенальных исследований) Университета Иллинойса-Чикаго доказали: ребёнок курящий женщины не только потенциальный курильщик, но и будущий хулиган, а также дебошир. Эксперты выявили связь между курением женщины во время беременности и склонностью к девиантному поведению ребёнка.

Они проанализировали 448 мальчиков, возраст которых на начало исследования составлял около семи лет. У 166 детей из этой группы матери курили во время беременности — у всех впоследствии наблюдалось асоциальное поведение.

Дети курящих женщин демонстрируют непослушание, враждебное поведение по сравнению с нормой. Они более чувствительны, легко раздражимы и обидчивы, — говорится в исследовании.

Сыновья некурящих женщин гораздо чаще были уравновешенными и спокойными. Даже если дети росли в неблагополучных семьях, где позже взрослые начинали курить или употреблять алкоголь.