Учёные Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что кофеин помогает похудеть. Он оказывает воздействие на бурую жировую ткань (бурый жир) в теле человека, что, в свою очередь, способствует процессу выработки тепла и позволяет сжигать килограммы, а также поддерживать оптимальный уровень сахара в крови. В организме людей с лишним весом, как правило, содержится значительно меньшее количество бурого жира по сравнению с белым. Результаты исследования демонстрируют потенциально терапевтические свойства кофе, которые могут помочь страдающим ожирением и диабетом людям. О том, как кофеин помогает сбрасывать лишние килограммы News.ru поговорил с кандидатом медицинских наук, врачом-диетологом Риммой Мойсенко.

По словам эксперта, кофеин действительно ускоряет обменные процессы и оказывает воздействие на бурую жировую ткань, способствуя её быстрому расщеплению. Однако, как подчеркнул врач, содержащие его напитки не являются единственными продуктами, которые дают человеку возможность сбросить лишний вес. Более того, следует понимать, что речь в данном случае идёт о настоящем кофе, так как быстрорастворимый, напротив, тормозит обменные процессы, что приводит к набору веса.

При этом диетолог отметила, что если человек пьет кофе с целью похудения, то в первую очередь он должен понять, хорошо ли его желудочно-кишечный тракт принимает этот напиток.

Frank May/Global Look Press

Существует категория людей, которым кофе вообще противопоказан, так как он поднимает уровень артериального давления, может приводить к отечности и головным болям. Другой же группе людей этот напиток можно употреблять до пять чашек в день. В среднем если человек будет пить от одной до двух чашек день — это будет положительным фактором, который участвует в расщеплении жира, — пояснила Римма Мойсенко.

Она также рассказала, что кофеин способствует похудению не только в результате приёма содержащих его напитков. Его также уже на протяжении 20 лет включают в состав коктейлей, которые используют в мезотерапии.

Мезотерапия с использованием ампул, содержащими кофеин, представляет собой методику, которая используется для коррекции фигуры и разрушения локальных жировых отложений в тех местах, в которых это нужно в первую очередь. Исследования показали, что без кофеина процесс расщепления жира происходит не такими темпами. Доказано, что он воздействует не только на бурую жировую ткань, ускоряя расщепление жира, но и помогает улучшить капиллярное кровообращение в области жировой массы для того, чтобы ускорить обменные процессы и вывести по этой капиллярной цепи токсические элементы разрушающегося жира. Употребление же кофе внутрь дает эффект менее выраженный по сравнению с введением кофеина непосредственно в жировую массу, — сказала Римма Мойсенко.

Мезококтейли, по ее словам, как правило, вводят один раз в неделю в проблемные зоны. Для чтобы результат оправдал ваши ожидания потребуется провести от трёх до пяти процедур.

Ранее News.ru рассказывал о том, что французские врачи вылечили пациента при помощи регулярного употребления кофе. Напиток помог купировать симптомы редкого генетического заболевания у 11-летнего мальчика.