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Голодание «замедляет» старость

Heiner Heine/imagebroker.com/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI) выяснили, что умеренное голодание изменяет метаболизм и влияет на циркадные ритмы. Исследование проводилось на мышах, которым не давали есть в течение суток.

В результате выяснилось, что голодающие грызуны потребляли меньше кислорода и расходовали меньше энергии. Кроме того, животные начали выделять меньшее количество углекислого газа. Когда их накормили, эффект исчез.

По словам учёных, это указывает на то, что голодание помогает запустить новые циркадные ритмы — внутренние часы организма, регулирующие большинство процессов. Таким образом происходит перепрограммирование ряда клеточных реакций, что в результате идёт на пользу здоровью и замедляет развитие болезней, связанных со старением, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что лучшим способом избавления от висцерального жира диетологи признали низкоуглеводную диету. Согласно проведённым исследованиям, отказ всего от пяти продуктов поможет быстро сбросить лишний вес и избавиться от жира на животе.


#болезни #здоровье #голод #старость
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