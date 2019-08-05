https://static.news.ru/photo/ec9e6bc4-b80a-11e9-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Talbot Frank/Jayne/Global Look Press

Медики раскритиковали некоторые правила личной гигиены, которые считались полезными во времена СССР.

Оказалось, что многие привычки старшего поколения даже вредят здоровью. Так, например, использование хозяйственного мыла для умывания и мытья тела раньше считалось нормой, однако в нём содержатся жирные кислоты, саломас, щёлочи, а также едкий натрий и канифоль. Все эти компоненты вызывают появление на коже дерматита. Миф о пользе хозяйственного мыла появился из-за дефицита мыльных принадлежностей во время СССР.

Кроме того, советские граждане часто использовали старые газеты вместо туалетной бумаги. Эта привычка, по словам медиков, наносит непоправимый вред здоровью, так как печатная продукция содержит вредные хромат и сульфид свинца.

Замыкает тройку вредных гигиенических привычек граждан СССР использование одеколона для очищения кожи. Из-за содержания в составе спирта эту продукцию нельзя использовать для снятия косметики, так как это приведёт к сухости и шелушению, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что просмотр телевизора вечером, с какой бы целью на него ни тратилось время, является не полезным для организма занятием. Особенно плохо, когда человек смотрит фильмы, игнорируя сигналы организма об усталости, и лишает себя дополнительных часов сна.