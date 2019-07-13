https://static.news.ru/photo/0a9fa5b8-a52b-11e9-9d0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Известный британский диетолог Руди Мауэр перечислил пять способов, которые помогут эффективно сбросить лишний вес без вреда для здоровья.

По словам Мауэра, в первую очередь худеющим необходимо сокращать потребление углеводных продуктов и увеличить количество белка в рационе. Как пишет Медикфорум , вторым важным шагом диетолог назвал отказ от любых сладких напитков.

Кроме того, Мауэр рекомендует употреблять в пищу только натуральные цельные продукты. Медик также отметил, что половину порции приёма пищи должны составлять овощи. Последним важным пунктом Мауэр назвал полный отказ от конфет, печенья и чипсов.

Для начала он советует применить его рекомендации в тестовом режиме в течение недели, а затем постепенно внедрить их в свой жизненный уклад.

Как писал News.ru, диета с большим содержанием жиров и сахара повышает вероятность преждевременной смерти, связанной с развитием сепсиса.