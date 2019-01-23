В детских подгузниках обнаружили опасные вещества

В детских подгузниках содержатся опасные для здоровья токсичные вещества. К такому выводу пришли эксперты Французского национального агентства по контролю в области санитарной безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (ANSES).
Эти данные получены в период с 2016 по 2018 годы в результате анализов и тестов, проведённых Объединённой службой лабораторий (SCL) и Французским национальным институтом потребителей (INC) в отношении различных брендов подгузников, представленных на французском рынке.
Оказалось, что в детском одноразовом белье присутствуют отдушки и ароматические углеводороды, диоксины и фураны. Первые и вторые добавляются в подгузники специально, чтобы замаскировать неприятный запах использованного изделия. Диоксины и фураны могут поступать из загрязнённого сырья во время производства.
В норме эти вещества могут присутствовать в детском одноразовом белье, но в небольшом количестве. В данном случае пороговые значения этих элементов оказались превышены в несколько раз.
Большинство детей во Франции носят одноразовые подгузники. В среднем один младенец в течение первых трёх лет жизни использует около четырёх тыс. одноразовых трусиков.
ANSES рекомендует исключить химические вещества, содержащиеся в одноразовых детских подгузниках, или максимально уменьшить их.
Два года назад представители ассоциации французских педиатров уже били тревогу по поводу использования подгузников известной марки, потому что они содержат хризен и бензоантрацен — два нефтепродукта, которые в ЕС считаются канцерогенными, т.е. провоцирующими развитие рака. Врачи ссылались на исследование учёных из Минздрава Франции
Декан факультета Физико-математических и естественных наук РУДН Леонид Воскресенский назвал обнаруженные вещества «довольно сильными ядами». Контакт с ними может обернуться серьёзными последствиями для здоровья малыша.
«Например, диоксины, это мутагены. Их длительный контакт с кожей может привести к мутациям и язвам различного рода. Некоторые виды ароматических углеводородов являются канцерогенами», — отметил эксперт в разговоре с News.ru.
Педиатр, заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ имени Пирогова Борис Блохин рассказал News.ru, что «не располагает данными о возникновении рака или появлении мутаций в результате ношения подгузников».
А вот аллергия на одноразовые трусики — это распространённое явление у младенцев. Она проявляется покраснением кожи и сильным зудом. Около 10% детей страдают ей регулярно. Педиатр не исключает, что раздражение может быть вызвано какими-то компонентами в составе подгузников.
Опасные для малышей вещества регулярно находят и в детских игрушках. В конце прошлого года британские учёные из Плимутского университета обнаружили в них канцерогенный тяжёлый металл кадмий. Этот элемент считается одним из самых опасных тяжёлых металлов. Он отнесён к веществам второго класса опасности, как ртуть и мышьяк. Вещество отрицательно влияет на ферментную, гормональную, кровеносную и центральную нервную систему, нарушает фосфорно-кальциевый обмен.
Российское игрушки также бывают опасны для детей. В 2017 году сотрудники департамента охраны общественного здоровья города Петропавловск-Камчатский исследовали более 100 детских игрушек и обнаружили в них токсичные вещества фенол и формальдегид. Они вызывают много серьёзных заболеваний, в том числе рак.
Нельзя канцерогенам приписывать единственную роль в образовании рака. Они в какой-то момент являются триггером, то есть пусковым механизмом. Но говорить о том, что контакт с канцерогеном 100% вызовет рак вряд ли возможно. Злокачественные процессы вызывает целый комплекс мутаций, которые происходят в организме.