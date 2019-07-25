Иностранцы стали чаще приезжать лечиться в Россию. По данным Министерства здравоохранения, за 2016 год с целью воспользоваться медуслугами в Россию въехало 60 тысяч пациентов из других стран, в 2017 году этот показатель составил 110 тысяч, в 2018-м — более 300 тысяч. Такие данные News.ru привёл президент Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ) Игорь Платонов.

Медтуризм на сегодняшний день стремительно набирает популярность во всём мире. Более 50 стран занимаются его развитием на уровне государственной политики. Согласно указу российского президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», объём экспорта медицинских услуг должен составлять $1 млрд.

На лечение в Россию приезжают из разных уголков мира, однако наиболее часто — из стран СНГ. Жители соседних государств составляют 70% от потока иностранных пациентов.

В поисках более выгодных предложений в сфере медицинских услуг находятся и сами россияне. За год внутри страны для лечения перемещается около 7–8 млн человек. По словам Игоря Платонова, основная часть этих пациентов предпочитает лечиться в Москве и Санкт-Петербурге.

Увеличение числа иностранных пациентов в России в первую очередь связано с уровнем технологий и сервиса, которые предоставляются в медицинских учреждениях страны. Такого мнения придерживается член комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров. При этом он отмечает, что из-за границы люди в основном приезжают в государственные НИИ, где качество оказываемых услуг соответствует их ожиданиям.

Сергей Булкин/News.ru

На увеличение потока иностранных граждан влияет также улучшение в их глазах имиджа и квалификации российских специалистов. Этого, как считает парламентарий, удалось достичь благодаря участию врачей в международных конференциях. При этом Петров уверен, что поток пациентов в Россию будет продолжать расти. А создание новых медицинских технологий и внедрение их в практику позволяет говорить о том, что это направление будет достойно поддержки на государственном уровне.

Чаще всего иностранцы едут в Россию для проведения различного рода операций, считает депутат. Среди самых популярных процедур он выделил стоматологические и детские.

Наши технологии и видение того, как правильно лечить детей, существенно отличаются от методик за рубежом. Александр Петров член комитета Государственной думы по охране здоровья

Президент Общероссийской ассоциации врачей частной практики Алексей Каменев, в свою очередь, обратил внимание на то, что большую часть потока иностранных пациентов составляют граждане СНГ.

При всём моём уважении, гордо заявить, что европейцы ездят лечиться в Россию, нельзя. Из стран, которые достаточно развиты, в Россию никто не поедет. У нас не то здравоохранение. Наши хирурги, конечно, мощные и хорошо оперируют. Я не отрицаю того, что люди приезжают к ним на операции в крупные российские города. Однако последующее после операции выхаживание в Израиле, США и Германии явно лучше, чем в России. Наша инфраструктура ухода далеко не входит даже в топ-100 стран. Алексей Каменев президент Общероссийской ассоциации врачей частной практики

При этом он отметил, что жителям СНГ действительно выгоднее ездить на лечение в Россию, чем в другие страны. Однако это не касается Москвы — цены на медицинские услуги в городе сравнимы с израильскими.

Медицина в России лучше, чем в других странах СНГ. Их жители едут к нам, потому что здесь цена доступнее, чем, к примеру, в Германии. Особенно в областных городах — Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге. Там есть хорошие центры. Стоит отметить, что из Казахстана к нам едут люди с онкологией. За лечением в Россию также отправляется много людей из Донецка и Луганска, — пояснил президент Общероссийской ассоциации врачей частной практики.

Несмотря на то, что 70% от иностранных пациентов составляют жители стран СНГ, доход работникам сферы медицинских услуг они приносят существенный. Член комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров предположил, что каждый приезжий на лечение гражданин оставляет в России от $10 тысяч.

Если ориентироваться на приложение к паспорту федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», к 2024 году самую большую прибыль от медицинского туризма получат Центральный и Северо-Западный федеральные округа, куда планируется привлечь 52,6 и 29,1 тысячи иностранных граждан соответственно.