В России всё больше женщин и мужчин сталкиваются с нарушением репродуктивной функции. Только за период с 2014 по 2017 год количество зарегистрированных больных с диагнозом «бесплодие» среди женского населения выросло почти на 19% (с 697,2 случаев на 100 тыс. женского населения до 842,7), а среди мужского — на 22% (с 67,6 на 100 тыс. мужского населения до 85,8). Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился News.ru.

Согласно статистике ведомства, в 2017 году больше всего мужчин с аналогичным заболеванием было зарегистрировано в Курганской области (1091 случай на 100 тыс. мужского населения), Курской области (767,7) и Магаданской области (732,7). Женщинам диагноз «бесплодие» чаще ставили в Дагестане (3176,9 случаев на 100 тыс. женского населения), республике Тыва (2812) и Чечне (2775,9).

Точное диагностирование

«Нет людей здоровы — есть недообследованные» — эта известная шутка как нельзя лучше применима к проблемам репродукции. Рост зарегистрированных случаев заболевания свидетельствует, в том числе и о том, что благодаря новым технологиям повышается выявляемость, заявила в разговоре с News.ru глава Российской ассоциации «Народонаселение и Развитие» (РАНиР), акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По её словам, это мировая тенденция. Наибольшее число бесплодных пар обнаруживается в возрастных группах старше 35-39 лет, уверена она.

Моё мнение — рост цифр по количеству бесплодных мужчин и женщин идёт на уровне статистики. Во всём мире уровень бесплодия примерно одинаков, от 6 до 12%, и эти цифры стабильны, — считает эксперт.

Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бесплодие — неспособность к зачатию спустя 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции. Спектр причин нарушения репродуктивной функции очень широк: от различных патологий и инфекционных заболеваний до условий труда и психологической неготовности к зачатию ребёнка.

Наука не стоит на месте, и современная медицина помогает стать родителями даже тем парам, у которых в недавнем прошлом не было шанса. Глава РАНиР отмечает, что в рамках действия программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по ОМС увеличилось количество обращений бесплодных пар в медицинские учреждения.

Ранее в пресс-службе Минздрава News.ru рассказали, что количество процедур за государственный счёт увеличивается год от года. Так, в 2016 году выполнено 45,7 тыс. процедур ЭКО, в 2017 году — 64,6 тыс., в 2018 году — 77,8 тыс. Процедура искусственного оплодотворения бесплатна по всей стране. Обратиться могут не только официально зарегистрированные пары, но и живущие в гражданском браке, также это может сделать и одинокая женщина.

Тех пар, что прибегают к ЭКО, стало больше, потому что у многих ранее не было средств для обращения в коммерческие клиники. Но я подчёркиваю: причиной изменения статистических показателей по бесплодию стала участившаяся обращаемость бесплодных людей за помощью, — говорит Ерофеева.

Эффективность ЭКО

Законодательно право на процедуру ЭКО по программе ОМС регулируется Постановлением Правительства РФ (от 28.11.2014 No1273). Существует также приказ Минздрава России от 30.08.2012 No107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Российские репродуктологи убеждены: для успеха медицинского оплодотворения нужны как минимум 2–3 попытки. Процент успешных ЭКО составляет в среднем 30%, в некоторых клиниках — 45%. Число попыток не ограничено, но ВОЗ не рекомендует проводить процедуру ЭКО чаще двух раз в год из-за высокой гормональной нагрузки на организм женщины.

Merlilindberg/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Для вторичного бесплодия трёх попыток вполне достаточно. Первичное бесплодие поддаётся лечению очень тяжело; крайне редко можно видеть положительный результат. К великому сожалению, наше население, включая будущих родителей, не обращают внимания на такие факторы, как курение и алкоголь. Курение даже больше, чем алкоголь, влияет на репродуктивную систему. Никотин — сосудистый яд. Он действует на уровне яичников, на уровне яйцеклеток. Мужчины ещё более уязвимы. Статистика свидетельствует, что из-за алкоголя и курения число активных и здоровых сперматозоидов у мужчин снижается, — говорит Ерофеева.

Бесплодие и демография

По итогам 2018 года регионами с самой низкой рождаемостью стали Тамбовская и Ленинградская области. Об этом в апреле на расширенном заседании коллегии Минтруда заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также отметила, что максимальное снижение рождаемости было зафиксировали в Магаданской области, Республике Коми, Смоленской области, Севастополе и Архангельской области.

3 июля на совещании с членами медицинского кластера СЗФО «Западный» вице-премьер также высказала мнение, что Россия «катастрофически теряет население», в очередной раз, обозначив сложную демографическую обстановку в стране.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

При этом глава РАНиР уверена, что проблема бесплодия не играет решающую роль в вопросе демографии. Лечение этого заболевания, даже если оно будет тотальным, даст очень небольшой прирост — буквально несколько процентов, уверена она. По её словам, наши демографические потери в основном связаны со смертностью, заболеваемостью, невнимательным отношением к своему здоровью. Например, напоминает эксперт, онкологические заболевания в России «выкашивают» в год количество людей, равное населению небольших городов. При этом, с точки зрения демографии идеально, когда в семье трое детей: один живёт за папу, другой — за маму, третий идёт как прирост населения.

На рождаемость практически невозможно повлиять. Я думаю, что все инструменты, которые можно было использовать, — уже использованы. Если у супружеской пары есть внутренняя потребность иметь двоих детей, они третьего не родят. И четвертого не родят. Потому что этой потребности нет. А потребность в многодетности очень незначительна: всего 8% населения хотели бы иметь троих детей. Все остальные когорты населения пытаться подтолкнуть к многодетности — невероятно сложно, — утверждает Ерофеева.

Резерв стимулирования рождаемости практически исчерпан, считает она. По её мнению, он заключался в основном в поддержке мусульманских регионов и тех регионов, где традиционно большое число детей в семьях. Кроме того, общая экономическая ситуация не располагает к многодетности.