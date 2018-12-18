Чем опасна «газировка» в Новогоднюю ночь

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Врачи рассказали, почему нельзя смешивать с алкоголем сладкие напитки

Главный нарколог РФ Евгений Брюн предупредил россиян: смешивать алкоголь с газированными напитками не рекомендуется. Особенно если речь идёт о сладком лимонаде. Поэтому за праздничным столом лучше отказаться от коктейлей и употреблять напитки в чистом виде.

«Чем больше сладости, тем медленнее перерабатывается алкоголь и накапливаются продукты полураспада», — объяснил нарколог.

Лучшим напитком для новогодней ночи Евгений Брюн считает белое сухое вино — оно меньше всех нагружает печень. От крепкого спиртного, по мнению нарколога, нужно отказаться совсем. Водка и виски тяжело усваиваются организмом. Особенно ночью, когда процессы пищеварения замедляются.

Опрошенные News.ru врачи согласились с Евгением Брюном. Газированные напитки вредны, особенно сладкие. А в сочетании с алкоголем они грозят тяжёлыми последствиями для здоровья.

Как рассказала врач высшей категории, диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко, любая «газировка» повышает ваши шансы отравиться некачественной едой во время застолья.

Под влиянием газов происходит раздражение слизистых оболочек желудка. Это усиливает всасываемость и проницаемость желудочной мембраны. Вредные вещества быстрее попадут в кровь и распространятся по организму. Кусок несвежей курицы в сочетании с шампанским вызовет тяжелое недомогание на несколько дней.

Врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Ксения Селезнёва рассказала о ещё одном минусе газированных алкогольных напитков. Они ускоряют наступление опьянения. Из-за газов алкоголь быстрее всасывается в кровь. Поэтому бокал игристого вина быстрее «ударит в голову», чем бокал негазированного сухого вина.

Viktor Pogontsev/Global Look Press

Большинство газированных напитков сладкие на вкус. Врачи говорят: любая сладость, будь то лимонад, конфеты, печенье, мед или халва в сочетании со спиртным увеличивает шансы стать алкоголиком.

«Алкоголь вместе с сахаром воздействует на опиоидные рецепты структур головного мозга. Они быстро вызывают привыкание к алкоголю. Таким действием обладает только глюкоза, не фруктоза. Поэтому фрукты можно сочетать с любыми спиртными напитками», — Римма Мойсенко.

Ксения Селезнёва напомнила ещё об одной опасности «газировки» — лишние калории. В двух стаканах лимонада их содержится больше, чем в порции десерта. Несколько коктейльных вечеринок, и вы даже не заметите, как наберете лишнее.

Врач перечислила самые лучшие закуски, которые подойдут к вину — это ягоды, фрукты, сыры, мясо или рыба. А вот от жирных и копчёных угощений, которыми россияне любят закусывать водку, лучше отказаться. Нагрузка на печень, которая не нужна. Особенно в новогоднюю ночь.

Римма Мойсенко утверждает: наименее вредный спиртной напиток — это текила. Особенно, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но важно выбрать напиток хорошего качества и по адекватной цене.