Предстоящие выборы в Верховную раду по смешанной системе была фактически навязана президенту Украины Владимиру Зеленскому уходящей элитой. Партия «Слуга народа» формирует собственный список мажоритарных кандидатов фактически на пустом месте, не имея сильных политиков на местах. О том, какое впечатление оставили кандидаты-мажоритарии Зеленского на Украине, — в материале News.ru.

Пропрезидентская партия — бесспорный фаворит в голосовании по партийным спискам, хотя, согласно последним опросам, её рейтинг несколько снизился: за «Слугу народа» теперь готовы проголосовать около 45% избирателей в то время, как в середине июня 52% респондентов поддерживали партию Дмитрия Разумкова — политконсультанта и топ-спикера избирательной кампании Зеленского.

По партийным спискам в парламент пройдут 225 нардепов от разных партий, по мажоритарным — 199. В коалиции, без которой невозможно сформировать правительство, должно состоять как минимум 226 народных избранников. То есть для формирования коалиции в Раде ключевое значение имеют результаты голосования по одномандатным мажоритарным округам. ЦИК страны зарегистрировал 3171 кандидата-мажоритария. Среди них — как самовыдвиженцы, так и представители различных партий.

Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Больше всего вопросов у наблюдателей вызывает мажоритарный список партии «Слуга народа», поскольку попавшие в него кандидаты будут иметь фору в предвыборной гонке — личный авторитет Владимира Зеленского может гарантировать им от 10% до 20% голосов избирателей.

Партия формировала список из 199 кандидатов на основе конкурса — желающие поучаствовать в июльских выборах присылали на электронную почту «Слуги народа» видеорезюме и три законопроекта, которые они хотели бы внести на рассмотрение. Формально таким образом была реализована концепция Зеленского, который неоднократно предлагал набирать новые кадры в органы госвласти по открытому конкурсу. Но критерии, которых придерживалось руководство партии при отборе кандидатов, неизвестны, потому итоговый список мажоритариев от «Слуги народа» вызвал у аналитиков подозрения в том, что Зеленский «протолкнул» в итоговый список лояльных людей и ставленников близких к нему олигархов, в частности Игоря Коломойского.

Так, информационный портал LIGA.net насчитал в списке мажоритариев «Слуги народа» по крайней мере 20 человек, которых с днепровским олигархом связывает общий бизнес, работа в партии УКРОП (возглавляет соратник Коломойского бизнесмен Геннадий Корбан) или на телеканале «1+1». Также издание нашло в списке «Слуги народа» несколько кандидатов, тесно связанных с министром иностранных дел Арсеном Аваковым и миллиардером Виктором Пинчуком, и несколько десятков потенциальных лоббистов строительных и коммерческих компаний (в основном во Львовской области и Киеве).

Serg Glovny/Global Look Press

Также у наблюдателей есть подозрения, что в некоторых округах партия «Слуга народа» выставила откровенно слабых кандидатов и таким образом «слила» выборы людям Коломойского — самовыдвиженцам и представителям других партий в Волынской, Днепропетровской и большей части Ивано-Франковской областей.

В свою очередь, журналисты портала MY.UA обратили внимание на другую особенность мажоритарного списка «Слуги народа»: они насчитали более 10 кандидатов, ранее связанных с Блоком Петра Порошенко (БПП). Так, в округе № 40 Днепропетровской области баллотируется действующий депутат Полтавского облсовета от БПП Александр Трухин, а в № 184 округе Херсонской области — депутат Каховского райсовета от БПП Даниил Репилевский. Также по мажоритарным округам от «Слуги народа» идут люди, ранее связанные с Коммунистической партией, Радикальной партией Олега Ляшко, «Батькивщиной» Юлии Тимошенко и «Партией регионов» экс-президента Виктора Януковича.

Налицо зарождение очередной классической украинской партии власти, которая в регионах сотрудничает с местными бизнесменами и «царьками», в которой есть квоты и разные группы влияния. А значит, такой партией будет очень сложно управлять в парламенте, ведь не факт, что работать её представители будут в пользу генеральной линии, а не тех, кому, собственно, в большей степени обязаны по жизни, — резюмирует MY-UA.

Впрочем, некоторые наблюдатели, оценивая мажоритарный список «Слуги народа», наоборот говорят о положительной тенденции — украинский политический истеблишмент меняется и помимо традиционных бизнесменов и представителей олигархов там можно увидеть врачей, адвокатов, общественных и экологических активистов, а также шоуменов. Так, по одному из округов в городе Кривой Рог от партии Зеленского баллотируется актёр студии «Квартал 95» Юрий Корявченков (известный под псевдонимом Юзик), в Черкасской области — телеведущий и пародист Александр Скичко, в Донецкой — бывший КВНщик Сергей Сивохо.