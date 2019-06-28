Фото: Samuel Boivin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

28 июня во французском городе Карпантра температура впервые превысила 45 °C. Об этом сообщает метеорологическая служба страны Meteo France.

Порог в 45 °C был пройден впервые сегодня после полудня. Температура 45,1 °C была отмечена в 14:59 [по местному времени] на западе Гара, — сообщают метеослужбы.

Министерство внутренних дел Франции установило «красный» (самый высокий) уровень метеоопасности в четырёх французских департаментах. «Оранжевый» уровень объявлен ещё в 76. По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, четыре тысячи школ закрыты, а экзамены перенесены на начало следующей недели, когда температура, по прогнозам метеорологов, должна упасть.

News.ru ранее освещал аномальную жару в Италии, когда «красный» уровень опасности объявили в Риме, Милане, Венеции, Генуе, Болонье и Флоренции. Там температура превышала 40 °C. В нескольких итальянских регионах зафиксировали случаи солнечных ударов.

News.ru в соцсетях