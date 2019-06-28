28 июня во французском городе Карпантра температура впервые превысила 45 °C. Об этом сообщает метеорологическая служба страны Meteo France.
Порог в 45 °C был пройден впервые сегодня после полудня. Температура 45,1 °C была отмечена в 14:59 [по местному времени] на западе Гара, — сообщают метеослужбы.
Министерство внутренних дел Франции установило «красный» (самый высокий) уровень метеоопасности в четырёх французских департаментах. «Оранжевый» уровень объявлен ещё в 76. По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, четыре тысячи школ закрыты, а экзамены перенесены на начало следующей недели, когда температура, по прогнозам метеорологов, должна упасть.
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