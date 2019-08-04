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Сотрудники полиции Лондона задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении нападения на городском вокзале Энфилда. По данным силовиков, они атаковали одного из находящихся на станции пассажиров, используя мачете.

Пострадавший с многочисленными повреждениями рук и головы был госпитализирован. Его травмы не опасны для жизни. Задержанным по 20 лет. В настоящее время они находятся под стражей, передаёт Independent. Ранее News.ru...