Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили примерно 150 кг марихуаны рядом с селом Степной Яр Луганской области на подконтрольной Киеву территории.
Помимо конопли полицейские изъяли оборудование для переработки и упаковки и автомобиль, на котором злоумышленники планировали перевозить наркотик.
Марихуану удалось найти в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в которых были задействованы бойцы батальона полиции особого назначения под процессуальным руководством местной прокуратуры.
По данному факту возбуждено
Неподалёку от места хранения конопли находился 35-летний житель Луганской области. В настоящее время выясняется его причастность к делу.
Ранее News.ru писал, что австралийские полицейские обнаружили крупную партию наркотиков в грузовике, протаранившем их автомобили. ДТП произошло в северо-западной части Сиднея. Неизвестный врезался в полицейские машины, после чего скрылся.