https://static.news.ru/photo/6b01043c-ab3f-11e9-be9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com

Столкновения между участниками движения «жёлтых жилетов» и сотрудниками правоохранительных органов произошли в городе Монпелье.

По оценкам журналистов, в марше приняли участие примерно 600 участников 36-й манифестации движения и 50 представителей движения антиглобалистов. В ходе митинга протестующие жгли мусорные баки и били витрины, трое из сдерживавших их полицейских ранены, передаёт AFP .

Ранее News.ru писал, что 14 июля на улицах Парижа начались массовые беспорядки после завершения военного парада по случаю Дня взятия Бастилии. Протестующие выкрикивают лозунги «жёлтых жилетов». Они начали разрушать установленные на улицах ограждения. В результате сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ. Задержаны три человека, в том числе главный идеолог «жёлтого» течения Эрик Друэ.