https://static.news.ru/photo/18c202e2-a0f5-11e9-972f-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Тимошенко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что все граждане Украины должны быть равными в своих правах. По её словам, это касается и жителей юго-востока страны, невольно покинувших территорию Донбасса.

Политик выразила убеждённость, что новые власти страны должны восстановить вынужденным переселенцам все социальные выплаты, и в первую очередь выплату пенсий. Также у жителей Донбасса должно быть гарантированное право голоса, их надо обеспечить работой и жильём, сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

Ранее News.ru сообщал, что Украина нуждается в новой конституции, так как действующая не защищает права человека. Такое мнение высказала Юлия Тимошенко. Она призвала общественность написать текст нового Основного закона. Кроме того, предложила утвердить новую конституцию на всеукраинском референдуме, чтобы каждый имел право повлиять на ситуацию.