Шестой апелляционный административный суд Украины постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду. Об этом сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) страны Татьяна Слипачук.
Только что поступила информация, что Шестой апелляционный суд принял решение о проведении новой жеребьёвки, — цитирует её ТАСС.
По её словам, к настоящему времени напечатано более 5 млн бюллетеней. Слипачук возмутилась решением суда, допустив, что оно направлено на срыв выборов. ЦИК будет его оспаривать.
До этого партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» подала в Шестой административный апелляционный суд на ЦИК Украины. Представители политической силы Украины потребовали указать, что депутаты-клоны не являются членами политической силы.