https://static.news.ru/photo/fd8b9ab2-9e86-11e9-88de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шестой апелляционный административный суд Украины постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду. Об этом сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) страны Татьяна Слипачук.

Только что поступила информация, что Шестой апелляционный суд принял решение о проведении новой жеребьёвки, — цитирует её ТАСС .

По её словам, к настоящему времени напечатано более 5 млн бюллетеней. Слипачук возмутилась решением суда, допустив, что оно направлено на срыв выборов. ЦИК будет его оспаривать.

Как писал News.ru, ранее было отменено решение ЦИК Украины о регистрации блогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Рады.

До этого партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» подала в Шестой административный апелляционный суд на ЦИК Украины. Представители политической силы Украины потребовали указать, что депутаты-клоны не являются членами политической силы.