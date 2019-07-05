https://static.news.ru/photo/023e3fdc-9f0f-11e9-bb4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jair Cabrera Torres/dpa/Global Look Press

Петух по кличке Морис попал на скамью подсудимых во Франции. Причиной этого стало его пение — чрезмерно раннее, как посчитала пожилая чета, живущая по соседству.

Впрочем, птица, которая будит окрестности, когда людям ещё слишком сильно хочется спать, хоть и является виновником раздора, но самостоятельно перед судом ответить не может. Ответчиком выступает хозяйка петуха, сообщает Le Monde .

«Кукареку раздора» длится уже два года, но сейчас судебные тяжбы вышли на финишную прямую. Вердикт по делу о «пернатом будильнике» будет вынесен в сентябре. Однако за это время Морис успел стать символом коммуны , где живут разругавшиеся из-за него соседи. В поддержку петуха были созданы несколько петиций, которые подписали десятки тысяч человек.

При этом заседания настолько утомили обе стороны, что ни истцы, ни ответчик в суд уже не ходят. Разбирательства превратились в борьбу юристов. Адвокат истцов требует компенсацию в размере €1 тыс. Он настаивает, что его клиенты живут не в селе, а в пригороде. Сторона защиты доказывает обратное. Оттого, чьи доводы окажутся убедительнее, во многом зависит и решение судьи.

Правда, что будет с самим Морисом, если его хозяйка тяжбу проиграет, пока не вполне понятно.

Вместе с тем животные в суде — случай не такой уж и редкий. Ранее News.ru рассказывал о собаке по кличке Милагрос, которая стала свидетелем обвинения против её бывшего жестокого хозяина. Когда её покусали другие собаки, мужчина не придумал ничего лучше, как засунуть свою питомицу в чемодан и выкинуть в мусорный контейнер. К счастью, животное удалось вовремя спасти.