Петух по кличке Морис попал на скамью подсудимых во Франции. Причиной этого стало его пение — чрезмерно раннее, как посчитала пожилая чета, живущая по соседству.
Впрочем, птица, которая будит окрестности, когда людям ещё слишком сильно хочется спать, хоть и является виновником раздора, но самостоятельно перед судом ответить не может. Ответчиком выступает хозяйка петуха, сообщает
«Кукареку раздора» длится уже два года, но сейчас судебные тяжбы вышли на финишную прямую. Вердикт по делу о «пернатом будильнике» будет вынесен в сентябре. Однако за это время Морис
При этом заседания настолько утомили обе стороны, что ни истцы, ни ответчик в суд уже не ходят. Разбирательства превратились в борьбу юристов. Адвокат истцов требует компенсацию в размере €1 тыс. Он настаивает, что его клиенты живут не в селе, а в пригороде. Сторона защиты доказывает обратное. Оттого, чьи доводы окажутся убедительнее, во многом зависит и решение судьи.
Правда, что будет с самим Морисом, если его хозяйка тяжбу проиграет, пока не вполне понятно.
Вместе с тем животные в суде — случай не такой уж и редкий. Ранее News.ru рассказывал о собаке по кличке Милагрос, которая стала свидетелем обвинения против её бывшего жестокого хозяина. Когда её покусали другие собаки, мужчина не придумал ничего лучше, как засунуть свою питомицу в чемодан и выкинуть в мусорный контейнер. К счастью, животное удалось вовремя спасти.