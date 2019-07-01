https://static.news.ru/photo/b87107fc-9be6-11e9-a331-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила схему хищения средств с предприятия «Антонов» с выдачей поддельных сертификатов безопасности для самолётов.

Согласно данным ведомства, мошенничество было организовано офицером одного из военных представительств Минобороны Украины. Механизм хищения средств предусматривал заключение фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по определению технического состояния прибывающих на ремонт воздушных судов.

На самом деле проверки самолётов не производились, заказчикам они передавались с фальшивыми сертификатами безопасности. В результате «Антонову» был причинён ущерб, сумма которого превышает 5 млн гривен (примерно $190 тыс.).

Подозреваемый в организации мошенничества задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили проекты фиктивных договоров, документы сотрудников военного ведомства и других физических лиц, на которых они были оформлены, записи «чёрной» бухгалтерии и информацию о вывозе незаконно полученных средств в одну из западноевропейских стран, сообщается в Facebook СБУ.

Ранее News.ru писал, что украинский суд смягчил меру пресечения экс-начальнику управления СБУ в Киеве и области Александру Щёголеву, обвиняемому в преступлениях против Евромайдана. Он был освобождён из СИЗО и переведён под круглосуточный домашний арест.