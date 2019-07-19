Восстановление Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) полномочий российской делегации подорвало доверие украинцев к Германии. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Он обратил внимание на то, что за возвращение России проголосовали восемь германских депутатов.
Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка, — сказал Мельник в интервью Die Welt.
Посол также отметил, что считает чрезвычайно важным, чтобы «немцы и французы и, возможно, американцы, англичане и поляки» стали посредниками в общении Украины и России. Их задача, уверен он, — поддерживать, а ещё лучше — усиливать политическое давление на Москву.